«Арсенал» интересуется защитником «Байера» Та
Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к защитнику леверкузенского «Байера» Жонатану Та, утверждает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере».
По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста. Сумма отступных в контракте игрока составляет € 40 млн.
Та перешёл в «Байер» летом 2015 года из «Гамбурга». Сумма трансфера составила € 7,5 млн. В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 18 матчах чемпионата Германии (17 — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил три жёлтых и одну красную карточки. Контракт футболиста с леверкузенским клубом действует до лета 2023 года.
«Арсенал», набрав 34 очка, занимает 10-е место в АПЛ.
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