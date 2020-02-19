Линекер — о футболисте, укушенном за пенис: меньше шансов попасть в офсайд

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал новость о том, что во Франции футболиста дисквалифицировали на пять лет за укус соперника за пенис.

«Посмотрите на плюсы: меньше шансов попасть в офсайд», — написал Линекер в своём «твиттере».

Инцидент произошёл в любительской лиге по окончании матча между «Тервиллем» и «Сотрихом». После игры между футболистами произошёл конфликт на парковке. Один из игроков «Тервиля» попытался разнять дерущихся, но футболист «Сотриха» укусил его ниже пояса. Пострадавшему наложили около 10 швов, и он вынужден был пропустить четыре дня. В наказание игрок «Сотриха» был отстранён от футбола сроком на пять лет. Его оппонент по драке дисквалифицирован на шесть месяцев.