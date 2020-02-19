Жиру может бесплатно перейти в «Лацио» летом
Нападающий «Челси» Оливье Жиру летом может перейти в чемпионат Италии, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Le10Sport.
По информации источника, итальянский клуб не охладил интереса к 33-летнему нападающему и начал переговоры с представителями игрока о согласовании личного контракта футболиста. Француз мог перейти в стан «Лацио» ещё в январское трансферное окно, но «Челси» не отпустил игрока, так как не смог найти ему замену.
Оливье Жиру выступает за «Челси» с января 2018 года. Его контракт с синими рассчитан до 30 июня. Трансферная стоимость форварда оценивается в € 9 млн. В нынешнем сезоне Жиру забил 1 мяч в 7 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
Четыре игрока «Челси» могут покинуть клуб летом
Читайте также
- 19 февраля 2020
-
17:40
-
17:39
-
17:30
-
17:28
-
17:19
-
17:19
-
17:14
-
17:09
-
17:02
-
17:02
-
17:00
-
17:00
-
16:47
-
16:39
-
16:20
-
16:18
-
15:57
-
15:47
-
15:29
-
15:24
-
14:49
-
14:47
-
14:17
-
14:15
-
13:59
-
13:51
-
13:16
-
13:15
-
12:58
-
12:55
-
12:37
-
12:30
-
12:19
-
12:01
-
11:45
Партнерский контент