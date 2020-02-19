М. Фернандеш был лишён 4,35 млн рублей за победу в Кубке России по решению Смородской

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш лишился призовых за Кубок России из-за бывшего президента клуба Ольги Смородской.

Как стало известно «Чемпионату», когда «Локомотив» проходил процедуру лицензирования, Фернандеша попросили подписать заявление, что клуб надлежащим образом выполняет свои обязательства по выплате денежных средств. Мануэл подписал заявление, но в знак протеста заявил, что «Локомотив» платит ему зарплату по неправильному обменному курсу. Клуб с этим доводом не согласился и в ответ начал оказывать давление на Фернандеша и лишил его призовых за победу в Кубке России сезона-2014/2015.

Вся команда получила 4,35 млн рублей (до вычета налогов), а португалец, который был одним из двух футболистов, сыгравших во всех пяти матчах, не получил ничего. Это решение было продиктовано президентом клуба Ольгой Смородской, которая была в непростых отношениях с футболистом.

Напомним, Фернандеш обратился в суд, так как посчитал, что ему не доплатили в тот период, когда президентом клуба была Смородская. Решение было вынесено в пользу португальца и обязало «Локомотив» выплатить футболисту 11 млн рублей плюс 5% инфляции, а также около € 5000 в качестве судебных издержек.