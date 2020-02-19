Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

М. Фернандеш был лишён 4,35 млн рублей за победу в Кубке России по решению Смородской

М. Фернандеш был лишён 4,35 млн рублей за победу в Кубке России по решению Смородской
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш лишился призовых за Кубок России из-за бывшего президента клуба Ольги Смородской.

Как стало известно «Чемпионату», когда «Локомотив» проходил процедуру лицензирования, Фернандеша попросили подписать заявление, что клуб надлежащим образом выполняет свои обязательства по выплате денежных средств. Мануэл подписал заявление, но в знак протеста заявил, что «Локомотив» платит ему зарплату по неправильному обменному курсу. Клуб с этим доводом не согласился и в ответ начал оказывать давление на Фернандеша и лишил его призовых за победу в Кубке России сезона-2014/2015.

Вся команда получила 4,35 млн рублей (до вычета налогов), а португалец, который был одним из двух футболистов, сыгравших во всех пяти матчах, не получил ничего. Это решение было продиктовано президентом клуба Ольгой Смородской, которая была в непростых отношениях с футболистом.

Напомним, Фернандеш обратился в суд, так как посчитал, что ему не доплатили в тот период, когда президентом клуба была Смородская. Решение было вынесено в пользу португальца и обязало «Локомотив» выплатить футболисту 11 млн рублей плюс 5% инфляции, а также около € 5000 в качестве судебных издержек.

Смородская: Фернандешу никто ничего не должен, «Локомотив» плохо подготовился к суду
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020