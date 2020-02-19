Тухель ответил Неймару, который раскритиковал «ПСЖ» после матча с «Боруссией»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель, комментируя поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:2), ответил на слова форварда парижан Неймара, который после матча заявил, что ему не хватило игровой практики. Ранее Неймар пропустил несколько матчей из-за травмы. По словам бразильца, он был готов играть, но тренерский штаб «ПСЖ» не выпускал его на поле.

«Мы знаем, что у Неймара хорошее взаимодействие с Мбаппе. Но мы провели в последние недели в два раза больше матчей, чем «Боруссия». У нас были проблемы из-за травм ведущих игроков. Нам не хватило ритма, борьбы в высокой конкурентной среде.

Я должен принимать решения перед матчем. И я несу полную ответственность за результат. Никто не знает, как бы всё сложилось, прими мы иные решения. Мне кажется, что в игре «ПСЖ» был страх, страх допустить ошибки», — цитирует Тухеля Goal.