Экс-игрок сборной Англии раскритиковал «Атлетико» за грязные приёмы в матче с «Ливерпулем»
Бывший полузащитник сборной Англии Тревор Синклер поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль» (1:0). Англичанин обвинил испанский клуб в использовании грязных приёмов.
«Я играл против Симеоне на чемпионате мира. С ним всегда было ужасно играть. В «Атлетико» есть великолепные талантливые игроки. На мой взгляд, использование таких грязных приёмчиков является неправильным.
По мне, умышленная игра рукой, дёрганье за футболки, тактические фолы, симуляции — всё это лишнее. Я не хочу видеть такое в футболе.
Мы называем футбол красивой игрой не просто так. Его должно быть приятно смотреть, видеть игру, а не всю эту грязь. Думаю, многие переключились на параллельный матч», — цитирует Синклера talkSPORT.
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