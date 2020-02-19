Экс-игрок сборной Англии раскритиковал «Атлетико» за грязные приёмы в матче с «Ливерпулем»

Бывший полузащитник сборной Англии Тревор Синклер поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль» (1:0). Англичанин обвинил испанский клуб в использовании грязных приёмов.

«Я играл против Симеоне на чемпионате мира. С ним всегда было ужасно играть. В «Атлетико» есть великолепные талантливые игроки. На мой взгляд, использование таких грязных приёмчиков является неправильным.

По мне, умышленная игра рукой, дёрганье за футболки, тактические фолы, симуляции — всё это лишнее. Я не хочу видеть такое в футболе.

Мы называем футбол красивой игрой не просто так. Его должно быть приятно смотреть, видеть игру, а не всю эту грязь. Думаю, многие переключились на параллельный матч», — цитирует Синклера talkSPORT.