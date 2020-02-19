Ефремов – о столкновении с Жиго: бегу и понимаю – коленная чашечка проваливается внутрь

Полузащитник «Урала» Дмитрий Ефремов, ранее выступавший в составе ЦСКА, рассказал о столкновении с защитником «Спартака» Самуэлем Жиго в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, Ефремов в том эпизоде получил разрыв крестообразных связок колена.

«В дерби со «Спартаком» после столкновения с Жиго я не сразу понял, что получил серьёзную травму. Сразу же встал и побежал. Может, болевой шок был, ещё и адреналин в крови. Бегу и понимаю, что коленная чашечка начала проваливаться внутрь, тут уже без медицинской помощи было никак. Думал, что всё обойдётся и ничего серьёзного. Дальше сами знаете. Писал ли мне Жиго? Да, написал, что это футбол, пожелал скорее поправиться.



Ты сам хочешь, чтобы это всё (восстановление) быстрее закончилось, но, к сожалению, так это не работает. В первое время было страшно. Если говорить о восстановлении, то это непросто. Определённые опасения были бы даже у самого бесстрашного человека.

До того момента, как команда ушла в отпуск, ездил на базу каждый день, занимался с реабилитологами, а за несколько дней до отпуска выходил даже на тренировку вместе с игроками ЦСКА и делал какие-то упражнения. Приехал на второй сбор «Урала» и продолжил восстановление уже здесь. Сейчас чувствую себя хорошо, с коленом, слава богу, тоже всё нормально. Ещё не до конца мышцы вернулись в форму, продолжаю работать над этим», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.