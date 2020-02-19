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Ефремов: особый настрой на игру с ЦСКА? Для меня самый принципиальный матч со «Спартаком»

Ефремов: особый настрой на игру с ЦСКА? Для меня самый принципиальный матч со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Урала» Дмитрий Ефремов, ранее выступавший в составе ЦСКА, рассказал о своём физическом состоянии.

«Сначала в «Урале» поинтересовались, в каком состоянии я нахожусь, как проходит моё восстановление. После пригласили на сборы. Мне самому был интересен этот вариант, я же не могу всё это время находиться в Москве и бегать на дорожке. Мне нужно было показать в первую очередь самому себе и команде, что я собой представляю. Все решилось достаточно быстро. Договорились за два-три дня.

Форма пока у меня неоптимальная, но если сравнивать моё физическое состояние в начале и конце сбора, то мне было уже гораздо легче. Сейчас для меня самое главное — восстановиться, начать играть, приносить пользу команде, выйти сначала на прежний уровень, а потом уже на новый. Дальше будет видно, всё в моих руках и ногах.

Будет ли на матч теперь со ЦСКА особый настрой? Для меня самый принципиальный матч — со «Спартаком». Если говорить о матче с „армейцами“, это футбол, от этого никто не застрахован. Сейчас я игрок «Урала», и на каждый матч я буду выходить и рубиться за новый клуб.

Нам нужно постараться выиграть Кубок России. Будем двигаться от матча к матчу — сначала нужно обыграть «Шинник». «Урал» уже два раза выходил в финал этого турнира, почему бы в третий раз не выйти и не забрать заветный трофей?» — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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