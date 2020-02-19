Президент «Атлетико»: стадион «Ливерпуля» не прошёл бы проверку УЕФА
Президент «Атлетико» Энрике Сересо после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0) высказался о домашнем стадионе мерсисайдского клуба, на котором пройдёт ответная встреча.
«Энфилд» — отличный стадион, который посещает множество фантастических болельщиков, но также это очень старый стадион. Если бы УЕФА провёл техническую проверку на «Энфилде», стадион не смог бы её пройти», — приводит слова Сересо Football Espana со ссылкой на Gol TV.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» 11 марта. Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.
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