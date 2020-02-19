«Малага» не урегулировала тяжбу с экс-тренером, уволенным после появления интим-видео

«Малага» не сумела договориться с бывшим тренером клуба Виктором Санчесом о размере компенсации за досрочное увольнение специалиста, сообщает Marca.

Наставник был уволен в январе 2020 года после публикации в интернете интим-фото тренера. Бывший полузащитник сборной Испании заявил, что фото были украдены из его личной переписки. Также он сообщил, что теперь злоумышленники шантажируют его. Футболисты клуба поддержали специалиста, но «Малага» всё равно уволила Санчеса.

В итоге испанский тренер обратился в суд, посчитав увольнение неправомерным. Виктор Санчес хочет получить € 600 тыс., пока сторонам так и не удалось договориться о компенсации.

Ранее полиция арестовала нескольких человек, причастных к шантажу Санчеса.