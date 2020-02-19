Слуцкий — о матче с «Кайратом»: мы попытались на «Феррари» двигаться по бездорожью

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат товарищеского матча с «Кайратом». Клуб из Казахстана одержал победу со счётом 3:2.
«Пожалуй, первый раз на сборах мы встретились с командой столь высокого уровня мастерства. И могу сказать, что в первом тайме мы оказались не готовы к тому уровню сопротивления и единоборств, которые нам предложил «Кайрат». Первые минуты складывались как обычно: первые 15 минут мы полностью владели территорией и проводили большое количество позиционных атак. Наверное, это тоже сыграло с нами злую шутку.
После этого мы начали проигрывать много единоборств, оказались к этому не готовы и, к сожалению, не смогли даже минимально перестроиться ни по игровой модели, ни по другим вещам. Поэтому в первом тайме абсолютно заслуженное преимущество соперника и абсолютная наша беспомощность. Повторюсь, давно не было у нас такого соперника, который в прямом смысле начал нас бить, и мы оказались немного не готовы. Мы попытались на «Феррари» двигаться по бездорожью. А это не самый удачный способ преодоления этой дистанции.
Во втором тайме надо отдать должное нашим игрокам. В перерыве был серьёзный разговор, и я говорил, что, для того чтобы начать играть, надо хотя бы начать выигрывать единоборства, которых было большое количество. После этого можно говорить о создании моментов и каких-то игровых вещах. Если мы единоборства проигрываем раз за разом, то и играть в футбол достаточно сложно. Во втором тайме как раз всё изменилось. Я не могу сказать, что был показан какой-то фееричный, запредельный уровень футбола, но тем не менее мы стали выигрывать большое количество единоборств, особенно в центральной зоне. Из-за этого стали возникать моменты, стали появляться разрывы у соперника, и, как следствие, мы забили два мяча и ещё имели несколько моментов», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».
«Рубин», набрав 19 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
- 19 февраля 2020
-
19:21
-
19:13
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
18:51
-
18:47
-
18:34
-
18:28
-
18:21
-
17:59
-
17:40
-
17:39
-
17:30
-
17:28
-
17:19
-
17:19
-
17:14
-
17:09
-
17:02
-
17:02
-
17:00
-
17:00
-
16:47
-
16:39
-
16:20
-
16:18
-
15:57
-
15:47
-
15:29
-
15:24
-
14:49
-
14:47
-
14:17
-
14:15