«Барселона» сегодня объявит о переходе Брайтвайта из «Леганеса»

«Барселона» сегодня, 19 февраля, объявит о переходе нападающего «Леганеса» Мартина Брайтвайта, сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, каталонский клуб уже оповестил руководство Примеры о трансфере игрока за € 18 млн. Именно такая сумма прописана в качестве отступных 28-летнего футболиста в контракте с «Леганесом».

Ранее Примера разрешила «Барселоне» дозаявить одного игрока вне трансферного периода из-за серии травм. Луис Суарес и Усман Дембеле получили повреждения, которые, по всей видимости, не позволят им сыграть до конца сезона. В правилах Примеры прописаны подобные случаи, при которых клубам разрешают дозаявить игроков.

В текущем сезоне Брайтвайт забил 6 мячей в 24 матчах за «Леганес». Он выступает за испанский клуб с января 2019 года, в «Леганес» футболист перебрался из «Мидлсбро».