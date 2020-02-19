Моуринью не считает, что с «РБ Лейпциг» будет проще, чем с «Барселоной» или «Реалом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг». Встреча состоится сегодня, 19 февраля. Первый матч будет проходить в Лондоне.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг». Начало — в 23:00 мск.

У «Барселоны» и «Реала» есть великая история, мощь, влияние на футбол. Но у «Лейпцига» есть сила отличной команды и великолепных игроков. Пусть у них нет такой истории, как у великих клубов, но у «Лейпцига» есть потенциал. Они ведут борьбу за титул в Бундеслиге, занимали первое место в турнирной таблице. Это значит многое», — сказал Моуринью на пресс-конференции.

«РБ Лейпциг» вышел в плей-офф с первого места в своей группе, «Тоттенхэм» занял вторую строчку в своём квартете.