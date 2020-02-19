«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 19 февраля в 22:30

Сегодня, 19 февраля, состоится матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча 26-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. В бригаду войдут ассистенты Нил Дэвис и Ричард Уэст. Резервный рефери — Майк Дин.



«Манчестер Сити» набрал 51 очко в 25 матчах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (24) — на 18-м месте. Лидером соревнований на текущий момент является «Ливерпуль», в 26 матчах набравший 76 очков. В тройку лидеров также входит «Лестер Сити» (50).