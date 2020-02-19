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«Ростов» проиграл «Мольде» в товарищеском матче

«Ростов» проиграл «Мольде» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на сборе в Испании «Ростов» встречался с норвежским клубом «Мольде». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу норвежской команды.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Мольде» Маттиас Мострём, отправивший мяч в ворота «Ростова» на 4-й минуте. Ассистентом в данном эпизоде выступил полузащитник Магнус Эйкрем.

На сборе в Марбелье «Ростов» проведёт ещё один товарищеский матч — с «Краснодаром» (23 февраля).

«Ростов» располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У подопечных Валерия Карпина после 19 туров в активе 34 очка. В 20-м туре чемпионата России «Ростов» сыграет с грозненским «Ахматом» в гостях. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «Ахмат Арена».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
19 февраля 2020, среда. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
0 : 1
Мольде
Мольде, Норвегия
0:1 Мострём – 4'
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