Титов: в этот раз мы будем одними из самых стареньких на Кубке Легенд

Бывший полузащитник сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от старта традиционного Кубка Легенд. Турнир будет проходить на малой спортивной арене «Лужники» с 21 по 23 февраля.

«Мы не хотели, чтобы в нашей группе были испанцы и португальцы, но так как в другой группе есть Германия и сборная Мира, ещё не до конца понятно, где сложнее. Турнир мужает, мы стареем. В этот раз мы будем одни из самых стареньких. В первой пятёрке буду молодым я. Самедова в первой пятёрке не будет, футбол специфический, будет у него мандраж. Успокоим. Задача одна — победить», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Сборная России попала в группу А, где соперниками команды станут сборные Испании, Португалии и Турции.

Состав сборной России: Александр Филимонов, Олег Карнаухов, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Андрей Тихонов, Александр Самедов, Константин Зырянов, Андрей Каряка, Дмитрий Аленичев, Виктор Булатов, Егор Титов.