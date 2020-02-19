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Титов: в этот раз мы будем одними из самых стареньких на Кубке Легенд

Титов: в этот раз мы будем одними из самых стареньких на Кубке Легенд
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший полузащитник сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от старта традиционного Кубка Легенд. Турнир будет проходить на малой спортивной арене «Лужники» с 21 по 23 февраля.

«Мы не хотели, чтобы в нашей группе были испанцы и португальцы, но так как в другой группе есть Германия и сборная Мира, ещё не до конца понятно, где сложнее. Турнир мужает, мы стареем. В этот раз мы будем одни из самых стареньких. В первой пятёрке буду молодым я. Самедова в первой пятёрке не будет, футбол специфический, будет у него мандраж. Успокоим. Задача одна — победить», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Сборная России попала в группу А, где соперниками команды станут сборные Испании, Португалии и Турции.

Состав сборной России: Александр Филимонов, Олег Карнаухов, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Андрей Тихонов, Александр Самедов, Константин Зырянов, Андрей Каряка, Дмитрий Аленичев, Виктор Булатов, Егор Титов.

Опубликованы составы Кубка Легенд — 2020
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