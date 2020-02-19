Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Урал» сыграл вничью с «Ригой» Кононова в товарищеском матче

«Урал» сыграл вничью с «Ригой» Кононова в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на сборе на Кипре «Урал» встречался с «Ригой». Игра прошла на стадионе «Пейя» в Пафосе и завершилась вничью со счётом 1:1.

На 84-й минуте счёт открыл игрок «Риги», успешно реализовав пенальти. В концовке встречи, на 89-й минуте, нападающий «Урала» Андрей Панюков сравнял счёт.

Напомним, главным тренером «Риги» является бывший наставник «Краснодара», «Ахмата», тульского «Арсенала» и московского «Спартака» Олег Кононов.

«Урал», набрав 24 очка в 19 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит». Следующий матч в чемпионате России екатеринбургский клуб проведёт 29 февраля на выезде с московским ЦСКА.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020