«Урал» сыграл вничью с «Ригой» Кононова в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборе на Кипре «Урал» встречался с «Ригой». Игра прошла на стадионе «Пейя» в Пафосе и завершилась вничью со счётом 1:1.



На 84-й минуте счёт открыл игрок «Риги», успешно реализовав пенальти. В концовке встречи, на 89-й минуте, нападающий «Урала» Андрей Панюков сравнял счёт.



Напомним, главным тренером «Риги» является бывший наставник «Краснодара», «Ахмата», тульского «Арсенала» и московского «Спартака» Олег Кононов.



«Урал», набрав 24 очка в 19 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит». Следующий матч в чемпионате России екатеринбургский клуб проведёт 29 февраля на выезде с московским ЦСКА.