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Г. Невилл назвал Райолу «пиявкой», ранее агент Погба послал англичанина к чёрту

Г. Невилл назвал Райолу «пиявкой», ранее агент Погба послал англичанина к чёрту
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл негативно отозвался о Мино Райоле, агенте полузащитника английского клуба Поле Погба. Ранее Райола неоднократно выражал недовольство действиями «Манчестер Юнайтед». Агент фактически прямо говорил, что его клиенту нужно покинуть английский клуб, чтобы бороться за трофеи.

Невилл в «твиттере» назвал Райолу «пиявкой». Так бывший защитник прокомментировал новость, в которой говорится, что Райола послал к чёрту Невилла, выступающего экспертом на британском телевидении.

Райола и Невилл не впервые обмениваются негативными комментариями. Ранее англичанин призвал «Манчестер Юнайтед» отказаться от какого-либо сотрудничества с Райолой в будущем. В свою очередь агент заявил, что Невилл ничего не понимает и никогда не добивался успеха после окончания карьеры.

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