Защитник «Крузейро», которым интересовался ЦСКА, решил остаться в Бразилии
20-летний центральный защитник бразильского клуба «Крузейро» Кака решил не перебираться в Европу во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил Нене Зини, агент футболиста.
«Вариант с переходом Кака в это трансферное окно абсолютно исключён», — цитирует Зини Globo Esporte со ссылкой на Radio 98.
Ранее сообщалось, что Кака попал в сферу интересов ЦСКА. Так, ЦСКА якобы предлагал за Кака около € 4 млн. Впрочем, агент футболиста опроверг эти слухи.
Кака является воспитанником «Крузейро», его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 20 матчах чемпионата Бразилии (в 18 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил пять жёлтых карточек.
Агент игрока «Крузейро» Кака получил разрешение на переговоры с клубами РПЛ до 20 февраля
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