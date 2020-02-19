Защитник «Крузейро», которым интересовался ЦСКА, решил остаться в Бразилии

20-летний центральный защитник бразильского клуба «Крузейро» Кака решил не перебираться в Европу во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил Нене Зини, агент футболиста.

«Вариант с переходом Кака в это трансферное окно абсолютно исключён», — цитирует Зини Globo Esporte со ссылкой на Radio 98.

Ранее сообщалось, что Кака попал в сферу интересов ЦСКА. Так, ЦСКА якобы предлагал за Кака около € 4 млн. Впрочем, агент футболиста опроверг эти слухи.

Кака является воспитанником «Крузейро», его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 20 матчах чемпионата Бразилии (в 18 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил пять жёлтых карточек.