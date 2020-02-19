Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Крузейро», которым интересовался ЦСКА, решил остаться в Бразилии

Защитник «Крузейро», которым интересовался ЦСКА, решил остаться в Бразилии
Футбол / РПЛ 0

20-летний центральный защитник бразильского клуба «Крузейро» Кака решил не перебираться в Европу во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил Нене Зини, агент футболиста.

«Вариант с переходом Кака в это трансферное окно абсолютно исключён», — цитирует Зини Globo Esporte со ссылкой на Radio 98.

Ранее сообщалось, что Кака попал в сферу интересов ЦСКА. Так, ЦСКА якобы предлагал за Кака около € 4 млн. Впрочем, агент футболиста опроверг эти слухи.

Кака является воспитанником «Крузейро», его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 20 матчах чемпионата Бразилии (в 18 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил пять жёлтых карточек.

Агент игрока «Крузейро» Кака получил разрешение на переговоры с клубами РПЛ до 20 февраля
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020