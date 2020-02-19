РФС снял с «Тамбова» запрет на регистрацию новых футболистов, сообщает официальный сайт организации. Решение было принято на заседании Палаты РФС по разрешению споров, которое состоялось сегодня, 19 февраля.



Напомним, ранее на «Тамбов» был наложен запрет на регистрацию новых игроков из-за имеющейся у клуба задолженности перед бывшим тренером Александром Григоряном и экс-игроками Константином Гарбузом, Андреем Мурниным и Денисом Вавилиным.



Григорян возглавил «Тамбов» в апреле прошлого года. Приняв команду, когда она была лидером ФНЛ, он вывел её в РПЛ. В октябре наставник подал в отставку, которая была принята руководством клуба.



В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Тамбов» занимает 11-е место. В активе команды после 19 туров 21 очко.