Сульшер не исключил, что Рашфорд пропустит чемпионат Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о восстановлении форварда команды Маркуса Рашфорда.

«Его восстановление требует время, но я не доктор. Я надеялся, что он восстановится быстрее, но пока всё складывается иначе. Видимо, он выбыл надолго.

Ему ещё потребуется несколько месяцев, это точно. Если он не будет готов, то не поедет на чемпионат Европы. Маркус прошёл обследования, они показали, что повреждение оказалось хуже, чем мы думали изначально. Важно, чтобы он был полностью готов, но он станет сильнее», — цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Маркус Рашфорд принял участие в 22 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Форвард сборной Англии забил 14 голов и стал автором 5 результативных передач в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне.