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Лодыгин признался, что конкуренции в тульском «Арсенале» не боится

Лодыгин признался, что конкуренции в тульском «Арсенале» не боится
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Арсенала» Юрий Лодыгин признался, что конкуренции в тульской команде он не боится.

«В каждой команде, где я играл, всегда была конкуренция. Никогда не было явного первого номера или я этого просто не чувствовал. Всегда работал только с одной целью — улучшить свою игру и принести пользу команде. Возможно, это даже неправильно — думать и рассуждать, кто в команде является первым номером. Никогда не знаешь, что произойдёт завтра. Ты должен всегда быть готов ко всему и должен работать, как первый номер. Собственно, это должны делать все», — приводит слова Лодыгина официальный сайт тульского «Арсенала».

Лодыгин будет выступать в составе «Арсенала» под 19-м номером. Контракт 29-летнего голкипера тульским клубом рассчитан до конца сезона-2019/2020.

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