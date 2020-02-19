Лодыгин признался, что конкуренции в тульском «Арсенале» не боится

Голкипер «Арсенала» Юрий Лодыгин признался, что конкуренции в тульской команде он не боится.
«В каждой команде, где я играл, всегда была конкуренция. Никогда не было явного первого номера или я этого просто не чувствовал. Всегда работал только с одной целью — улучшить свою игру и принести пользу команде. Возможно, это даже неправильно — думать и рассуждать, кто в команде является первым номером. Никогда не знаешь, что произойдёт завтра. Ты должен всегда быть готов ко всему и должен работать, как первый номер. Собственно, это должны делать все», — приводит слова Лодыгина официальный сайт тульского «Арсенала».
Лодыгин будет выступать в составе «Арсенала» под 19-м номером. Контракт 29-летнего голкипера тульским клубом рассчитан до конца сезона-2019/2020.
- 19 февраля 2020
-
22:16
-
22:08
-
22:05
-
21:51
-
21:45
-
21:41
-
21:40
-
21:40
-
21:29
-
21:21
-
21:15
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:45
-
20:33
-
20:31
-
20:23
-
20:18
-
20:03
-
19:49
-
19:46
-
19:45
-
19:30
-
19:21
-
19:13
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
18:51
-
18:47
-
18:34
-
18:28
-
18:21
-
17:59