«Интер» может бесплатно подписать Вертонгена и Мертенса
«Интер» интересуется возможностью подписания форварда «Наполи» Дриса Мертенса и защитника «Тоттенхэм Хотспур» Яна Вертонгена, сообщает Calciomercato. Миланцы хотят подписать обоих игроков по окончании сезона, когда они станут свободными агентами. В этом случае они достанутся «Интеру» бесплатно.
Мертенс ведёт переговоры с «Наполи» о продлении контракта ещё на один сезон. Но, по данным источника, «Интер» может предложить бельгийцу контракт с зарплатой, которую он получает в «Наполи».
Вертонген, по всей видимости, покинет «Тоттенхэм» по окончании сезона. Лондонский клуб не предложил ему нового контракта.
«Интер» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Антонио Конте набрали 54 очка в 24 турах.
«Барселона» интересовалась Мертенсом, но отказалась от его подписания
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