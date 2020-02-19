«Интер» может бесплатно подписать Вертонгена и Мертенса

«Интер» интересуется возможностью подписания форварда «Наполи» Дриса Мертенса и защитника «Тоттенхэм Хотспур» Яна Вертонгена, сообщает Calciomercato. Миланцы хотят подписать обоих игроков по окончании сезона, когда они станут свободными агентами. В этом случае они достанутся «Интеру» бесплатно.

Мертенс ведёт переговоры с «Наполи» о продлении контракта ещё на один сезон. Но, по данным источника, «Интер» может предложить бельгийцу контракт с зарплатой, которую он получает в «Наполи».

Вертонген, по всей видимости, покинет «Тоттенхэм» по окончании сезона. Лондонский клуб не предложил ему нового контракта.

«Интер» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Антонио Конте набрали 54 очка в 24 турах.