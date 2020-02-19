Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Аленичев — о переходе Смолова в «Сельту»: больше бы таких поступков от российских игроков

Аленичев — о переходе Смолова в «Сельту»: больше бы таких поступков от российских игроков
Футбол / Сборная России 0

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев высказался о голе нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в матче 24-го тура Ла Лиги с «Реалом» (2:2), а также поделился мнением о переходе форварда в клуб из Виго.

«Да, я смотрел матч. Федя всё исполнил здорово: первым касанием принял, вторым забил. Считаю, что побольше бы таких поступков от российских футболистов. Смолов уехал в 29 лет, и я понимаю, что он потерял в финансовом отношении, но до человека дошло наконец, что там другой уровень чемпионата, абсолютно другие футболисты.

Есть хорошие футболисты в «Локомотиве», «Спартаке», ЦСКА и других клубах, и если есть возможность — уезжайте, потому что время футболистов летит быстро. Желаю российскому футболисту уехать в Европу. Пусть это будет Италия, Испания, даже чемпионат Нидерландов — всё равно это ведущие чемпионаты Европы. Это другая жизнь, другой менталитет», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Смолов — о забитом мяче в матче с «Реалом»: доволен голом и результатом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020