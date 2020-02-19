Аленичев — о переходе Смолова в «Сельту»: больше бы таких поступков от российских игроков

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев высказался о голе нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в матче 24-го тура Ла Лиги с «Реалом» (2:2), а также поделился мнением о переходе форварда в клуб из Виго.
«Да, я смотрел матч. Федя всё исполнил здорово: первым касанием принял, вторым забил. Считаю, что побольше бы таких поступков от российских футболистов. Смолов уехал в 29 лет, и я понимаю, что он потерял в финансовом отношении, но до человека дошло наконец, что там другой уровень чемпионата, абсолютно другие футболисты.
Есть хорошие футболисты в «Локомотиве», «Спартаке», ЦСКА и других клубах, и если есть возможность — уезжайте, потому что время футболистов летит быстро. Желаю российскому футболисту уехать в Европу. Пусть это будет Италия, Испания, даже чемпионат Нидерландов — всё равно это ведущие чемпионаты Европы. Это другая жизнь, другой менталитет», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 19 февраля 2020
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