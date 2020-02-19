Аленичев: Тиль — провальный трансфер

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о трансферах красно-белых.



«Моё твёрдое убеждение, когда ты покупаешь футболиста за € 18 млн, этот футболист может, конечно, провалить одну игру, но должно быть видно, что это классный футболист. Если мы говорим о Тиле как о центральном полузащитнике, то от него не требуется голов в каждом матче, но я не могу сказать, что в будущем этот игрок поможет. Я в это с трудом верю. Даже не побоюсь и скажу, что это провальный трансфер. Кто нравится? Бакаев. Зелимхан прибавил. Когда я работал в клубе, он был ещё молодой, но у него уже тогда видны были задатки. Он очень хорошо провёл осеннюю часть чемпионата, чуть-чуть стабильности не хватает, но спишем это на нехватку опыта.

Если говорить о летних покупках, не могу сказать, что кто-то засверкал. Нет такого, как, допустим, Фернандо пришёл, и я по первой тренировке сразу понял, что этот человек в «Спартаке» будет одним из лидеров. Он это доказал. Мастер и по движению, и по мысли. Удивлён ли я уходом Бакаева-младшего? Удивлён. Братья должны быть вместе. Не знаю, что там за политика у руководителей клуба, я не нахожусь в команде. Странно, что так поступили. Даже если он сам хотел уйти, можно было какими-то способами его удержать. Считаю, что у него потенциал очень высокий.

Соболев? Честно говоря, я был удивлён. В такую команду, как «Спартак», ему ещё рано. Летом — да. Я Сашу очень хорошо знаю, это такой откровенно сибирский парень, но ему надо было окрепнуть в другой команде. В «Крыльях Советов» он был основным футболистом. Мое мнение: нужно было остаться в клубе до конца сезона, он и команде помог бы, да и доказал бы всем, что эта его результативность осенняя — не случайность. Не факт, что в «Спартаке» он будет игроком стартового состава, как и не факт, что, если даже он будет играть, он будет забивать. Там другое психологическое давление», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.