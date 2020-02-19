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Дмитрий Аленичев: Кокорин составил бы конкуренцию и Азмуну, и Дзюбе

Дмитрий Аленичев: Кокорин составил бы конкуренцию и Азмуну, и Дзюбе
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о переходе форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

«Честно говоря, не знаю всех деталей, но всё, что читал в прессе, — это странно. Во-первых, Саша — мастер. Несмотря на то что год пропустил по известным всем причинам, я не думал, что вот так с ним расстанутся и отдадут в аренду.

Думаю, он бы составил конкуренцию и Азмуну, и Дзюбе. Если учесть тот факт, что «Зенит» не участвует в еврокубках в весенней части, Азмуна и Дзюбы хватит, а Кокорина отдали в аренду, чтобы он набрался опыта. Желаю Саше попасть в сборную на чемпионат Европы», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Кокорин: ощущение, что уже пару месяцев тренируюсь в составе «Сочи»
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