Дмитрий Аленичев: Кокорин составил бы конкуренцию и Азмуну, и Дзюбе

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о переходе форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

«Честно говоря, не знаю всех деталей, но всё, что читал в прессе, — это странно. Во-первых, Саша — мастер. Несмотря на то что год пропустил по известным всем причинам, я не думал, что вот так с ним расстанутся и отдадут в аренду.

Думаю, он бы составил конкуренцию и Азмуну, и Дзюбе. Если учесть тот факт, что «Зенит» не участвует в еврокубках в весенней части, Азмуна и Дзюбы хватит, а Кокорина отдали в аренду, чтобы он набрался опыта. Желаю Саше попасть в сборную на чемпионат Европы», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.