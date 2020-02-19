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«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: составы команд на матч 26-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: составы команд на матч 26-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед» на матч 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 19 февраля, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Лапорт, Менди, Родриго, Де Брёйне, Д. Сильва, Б. Силва, Жезус, Агуэро.

«Вест Хэм»: Фабиански, Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвел, Масуаку, Райс, Соучек, Ноубл, Снодграсс, Антонио.

«Манчестер Сити» набрал в 25 матчах 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (24) — на 18-м месте. Лидером соревнований на текущий момент является набравший в 26 матчах 76 очков «Ливерпуль». В тройку лидеров входит также «Лестер Сити» (50).

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