Конте: у «Лудогорца» хороший состав, «Интер» должен проявить уважение к сопернику

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Лудогорцем». Первая встреча состоится в Болгарии завтра, 20 февраля.

«Нас ждёт матч с командой, которая регулярно выступает в еврокубках. Кроме того, наш соперник лидирует в своём чемпионате с большим отрывом. У «Лудогорца» хороший состав, сильные игроки. Они здорово атакуют.

Нам нужно проявить страсть на поле. Нужно сыграть в лучший футбол, поскольку нас ждёт матч с командой, находящейся в отличной форме. Нужно проявить уважение к сопернику.

Поражение в матче с «Лацио» было болезненным, но мы здорово играли. Теперь нужно собраться и показать, что мы хотим вернуться после того поражения», — цитирует Конте пресс-служба «Интера».