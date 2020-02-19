Конте: у «Лудогорца» хороший состав, «Интер» должен проявить уважение к сопернику
Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Лудогорцем». Первая встреча состоится в Болгарии завтра, 20 февраля.
«Нас ждёт матч с командой, которая регулярно выступает в еврокубках. Кроме того, наш соперник лидирует в своём чемпионате с большим отрывом. У «Лудогорца» хороший состав, сильные игроки. Они здорово атакуют.
Нам нужно проявить страсть на поле. Нужно сыграть в лучший футбол, поскольку нас ждёт матч с командой, находящейся в отличной форме. Нужно проявить уважение к сопернику.
Поражение в матче с «Лацио» было болезненным, но мы здорово играли. Теперь нужно собраться и показать, что мы хотим вернуться после того поражения», — цитирует Конте пресс-служба «Интера».
Конте: «Интер» подарил «Лацио» два гола
Читайте также
- 19 февраля 2020
-
22:16
-
22:08
-
22:05
-
21:51
-
21:45
-
21:41
-
21:40
-
21:40
-
21:29
-
21:21
-
21:15
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:45
-
20:33
-
20:31
-
20:23
-
20:18
-
20:03
-
19:49
-
19:46
-
19:45
-
19:30
-
19:21
-
19:13
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
18:51
-
18:47
-
18:34
-
18:28
-
18:21
-
17:59
Партнерский контент