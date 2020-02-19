ЦСКА объявил состав на матч с «Картахеной»

ЦСКА представил стартовый состав на товарищеский матч с испанским клубом «Картахена», который пройдёт сегодня, 19 февраля. Начало — в 22:00 мск. Третий сбор московского ЦСКА будет проходить до 23 февраля.



ЦСКА: Акинфеев, Васин, Карпов, Магнуссон, Бийол, Фернандес, Щенников, Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Шкурин.



Запасные: Помазун, Тороп, Дивеев, Гогуа, Бистрович, Ахметов, Чалов, Набабкин, Кучаев, Елеев, Марадишвили, Котин.



Московский ЦСКА, набрав в 19 турах 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая по дополнительным показателям «Ростову» и опережая «Локомотив». Лидирует в первенстве петербургский «Зенит» (45), на второй строчке располагается «Краснодар» (35).