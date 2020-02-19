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«Динамо» объявило о переходе Кардозу в «Тамбов»

«Динамо» объявило о переходе Кардозу в «Тамбов»
Футбол / РПЛ 0

Московское «Динамо» объявило о переходе полузащитника команды Мигеля Кардозу в «Тамбов». Португалец будет выступать за «Тамбов» на правах аренды до конца сезона. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Кардозу близок к переходу в «Тамбов».

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Динамо».

Кардозу перешёл в московское «Динамо» летом 2018 года. Полузащитник принял участие в 6 матчах (в 3 — в основном составе) Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне. Португальский игрок забил один гол, результативными передачами не отметился и получил одну жёлтую карточку. Контракт Кардозу с московским клубом рассчитан до 2022 года.

«Динамо» располагается на 8-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Кирилла Новикова после 19 туров имеют в активе 24 очка. Следующий матч в чемпионате московский клуб проведёт дома со «Спартаком». Встреча состоится 29 февраля на «ВТБ Арене».

Кардозу близок к переходу из «Динамо» в «Тамбов» на правах аренды
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