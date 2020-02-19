«Тоттенхэм» — «РБ Лейцпиг»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «РБ Лейпциг» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 19 февраля, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Уинкс, Ж. Фернандеш, Ло Чельсо, Алли, Бергвейн, Моура.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиэле, Клостерман, Хальстенберг, Анхелиньо, Забитцер, Лаймер, Ампаду, Нкунку, Шик, Вернер.
Обслужит встречу турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Ему будут ассистировать судьи на линиях Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный судья — Халил Мелер.
Ответная встреча «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится 10 марта в Лейпциге.
- 19 февраля 2020
-
22:16
-
22:08
-
22:05
-
21:51
-
21:45
-
21:41
-
21:40
-
21:40
-
21:29
-
21:21
-
21:15
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:45
-
20:33
-
20:31
-
20:23
-
20:18
-
20:03
-
19:49
-
19:46
-
19:45
-
19:30
-
19:21
-
19:13
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
18:51
-
18:47
-
18:34
-
18:28
-
18:21
-
17:59