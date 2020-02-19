«Тоттенхэм» — «РБ Лейцпиг»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «РБ Лейпциг» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 19 февраля, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Уинкс, Ж. Фернандеш, Ло Чельсо, Алли, Бергвейн, Моура.



«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиэле, Клостерман, Хальстенберг, Анхелиньо, Забитцер, Лаймер, Ампаду, Нкунку, Шик, Вернер.



Обслужит встречу турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Ему будут ассистировать судьи на линиях Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный судья — Халил Мелер.

Ответная встреча «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится 10 марта в Лейпциге.