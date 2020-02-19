«Аталанта» — «Валенсия»: Черышев начнёт матч на скамейке запасных

Сегодня, 19 февраля, состоится первый матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. «Аталанта» будет принимать «Валенсию». Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, начало — в 23:00 мск.
Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами. Российский форвард «Валенсии» Денис Черышев начнёт матч на скамейке запасных.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Госенс, Джимсити, Фройлер, де Рон, Хатебур, Пашалич, Гомес, Иличич.
Запасные: Спортьелло, Кальдара, Тамез, Мурьель, Малиновский, Кастань, Сапата.
«Валенсия»: Доменек, Мангала, Васс, Дьяхаби, Гайя, Парехо, Кондогбия, Торрес, Солер, Гедеш, Гомес.
Запасные: Силлессен, Корреа, Коста, Гамейро, Черышев, Собрино, Гутьеррес.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча «Аталанта» — «Валенсия».
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