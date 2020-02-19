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Сульшер: обычно не даю оценку футболистам из других команд, но я восхищён игрой Холанда

Сульшер: обычно не даю оценку футболистам из других команд, но я восхищён игрой Холанда
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде. Накануне Холанд в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» стал автором дубля. Его голы помогли дортмундцам одержать победу со счётом 2:1.

«Как правило, я не даю оценку игрокам других команд. Но я восхищён игрой Эрлинга. Он отличный парень, потрясающий игрок, которому хочется пожелать только лучшего. Он великолепно начал карьеру в Дортмунде. И это здорово для сборной Норвегии», — цитирует Сульшера Goal.

Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» во время зимнего трансферного окна. Сообщалось, что игроком интересовался «Манчестер Юнайтед». Сульшер ранее работал с Холандом в «Мольде».

Холанд стал 5-м игроком в истории, который забил 10 голов в дебютном сезоне ЛЧ
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