Аленичев: Сёмин всё держит под контролем, я его уважал и уважаю

Бывший главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился мнением о наставнике «Локомотива» Юрии Сёмине.

«У Юрия Павловича и с предыдущими генеральным директором были трения. Он опытнейший, авторитетный мужик, он всё видел, всё прошёл. Юрий Павлович держит всё под контролем. А захотят ли продлить с ним контракт или нет, это уже не от него зависит. Да и ни от кого это не зависит, даже от болельщиков. Его все любят, это понятно.

Я Юрия Павловича уважал и уважаю как человека и как специалиста. С огромным уважением к нему отношусь. Желаю, чтобы, когда он сам решит закончить — пусть это будет 80 лет, — тогда и пусть заканчивает тренировать «Локомотив», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.