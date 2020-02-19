Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Аленичев: Сёмин всё держит под контролем, я его уважал и уважаю

Аленичев: Сёмин всё держит под контролем, я его уважал и уважаю
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился мнением о наставнике «Локомотива» Юрии Сёмине.

«У Юрия Павловича и с предыдущими генеральным директором были трения. Он опытнейший, авторитетный мужик, он всё видел, всё прошёл. Юрий Павлович держит всё под контролем. А захотят ли продлить с ним контракт или нет, это уже не от него зависит. Да и ни от кого это не зависит, даже от болельщиков. Его все любят, это понятно.

Я Юрия Павловича уважал и уважаю как человека и как специалиста. С огромным уважением к нему отношусь. Желаю, чтобы, когда он сам решит закончить — пусть это будет 80 лет, — тогда и пусть заканчивает тренировать «Локомотив», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Аленичев: Тедеско и спартаковский футбол? О чём вы говорите!
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020