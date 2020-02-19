Месси прокомментировал скандал в «Барселоне» с травлей звёзд по заказу президента клуба

Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал новость, согласно которой президент клуба Хосеп Мария Бартомеу воспользовался услугами сторонней фирмы, которая организовала интернет-кампанию в социальных сетях. Ранее сообщалось, что сторонняя фирма с помощью аккаунтов в социальных сетях пиарила Бартомеу и критиковала его оппонентов, включая самого Месси и защитника каталонцев Жерара Пике. Сам Бартомеу опроверг слухи об использовании подобных инструментов.
«Эта информация меня удивила. Я не был здесь, я путешествовал. Когда вернулся в Барселону, услышал об этих новостях. Президент «Барселоны» сказал нам то же самое, что говорил журналистам на пресс-конференции. Я пока больше не могу ничего сказать.
Всё это кажется мне странным. Но нам обещали представить доказательства, что «Барселона» не пользовалась подобными услугами. Что ж, мы подождём», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.
- 19 февраля 2020
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