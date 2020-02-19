ЦСКА обыграл «Картахену» в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборе в Испании ЦСКА встречался с «Картахеной». Матч прошёл на стадионе «Картагонова» в Картахене и завершился победой «армейцев» со счётом 2:0.



На 32-й минуте счёт в матче открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В начале второго тайма, на 49-й минуте, хавбек Константин Марадишвили упрочил преимущество московской команды в счёте.



Третий сбор московского ЦСКА будет проходить до 23 февраля. Московский ЦСКА, в 19 турах набрав 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая по дополнительным показателям «Ростову» и опережая «Локомотив». Лидирует в первенстве петербургский «Зенит» (45), на второй строчке располагается «Краснодар» (35).