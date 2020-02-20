«УЕФА — мафия». Болельщики «Манчестер Сити» вывесили баннеры на матче с «Вест Хэмом»

Болельщики «Манчестер Сити» во время матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» вывесили несколько баннеров, посвящённых решению УЕФА отстранить «горожан» от еврокубков на два года за нарушение правил финансового фэйр-плей.
«УЕФА — мафия», — написано на одном из полотен.
Напомним, УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. «Горожане» намеренно завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.
«Манчестер Сити» набрал в 25 матчах 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (24) — на 18-м месте. Лидером соревнований на текущий момент является набравший в 26 матчах 76 очков «Ливерпуль». В тройку лидеров входит также «Лестер Сити» (50).
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