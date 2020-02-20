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Голы Де Брёйне и Родри принесли «Манчестер Сити» победу в матче с «Вест Хэмом»

Голы Де Брёйне и Родри принесли «Манчестер Сити» победу в матче с «Вест Хэмом»
Футбол / Англия 0

В Манчестере завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» принимал «Вест Хэм Юнайтед», хозяева одержали победу со счётом 2:0.

На 30-й минуте «Манчестер Сити» вперёд вывел Родриго Эрнандес, который отличился после передачи Кевина Де Брёйне. А во втором тайме уже сам бельгиец установил окончательный счёт, воспользовавшись пасом Бернарду Силвы.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Манчестер Сити» набрал 54 очка, «горожане» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» отстаёт от лидирующего «Ливерпуля» на 22 очка и опережает «Лестер», занимающий третье место, на 4 балла. «Вест Хэм» продлил серию без побед, теперь она составляет уже шесть матчей. Лондонцы занимают 18-е место с 24 очками, находясь в зоне вылета.

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
19 февраля 2020, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Эрнандес – 30'   2:0 Де Брёйне – 62'
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