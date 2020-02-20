«Тоттенхэм» проиграл «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» принимал «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Автором единственного гола встречи стал нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер, который успешно реализовал пенальти на 58-й минуте.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится 10 марта на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге.
Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Тогда голами отметились игроки «Ливерпуля» Мохамед Салах и Дивок Ориги.
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