Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов
«Аталанта» одержала победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Валенсией». Встреча, проходившая в Милане, завершилась со счётом 4:1 в пользу номинальных хозяев. Единственный гол за «Валенсию» забил российский полузащитник Денис Черышев, отличившись спустя 2 минуты после выхода на замену.
Россиянин установил рекорд «Валенсии», забив самый быстрый гол команды в Лиге чемпионов, выйдя на замену, сообщается в «твиттере» MisterChip.Черышеву удалось побить рекорд Роберто Сольдадо, который в 2010 году забил гол в ворота «Бурсаспора», отличившись спустя 4 минуты после выхода на замену.
Ответный матч 1/8 финала команды проведут в Валенсии. Встреча состоится 10 марта.
Расписание матчей Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».
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Денису потребовалось всего две минуты на то, чтобы забить гол.
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