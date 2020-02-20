Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов

«Аталанта» одержала победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Валенсией». Встреча, проходившая в Милане, завершилась со счётом 4:1 в пользу номинальных хозяев. Единственный гол за «Валенсию» забил российский полузащитник Денис Черышев, отличившись спустя 2 минуты после выхода на замену.

Россиянин установил рекорд «Валенсии», забив самый быстрый гол команды в Лиге чемпионов, выйдя на замену, сообщается в «твиттере» MisterChip.Черышеву удалось побить рекорд Роберто Сольдадо, который в 2010 году забил гол в ворота «Бурсаспора», отличившись спустя 4 минуты после выхода на замену.

Ответный матч 1/8 финала команды проведут в Валенсии. Встреча состоится 10 марта.

Расписание матчей Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».