Моуринью: мы в очень сложной ситуации. Беспокоит, что это продлится до конца сезона

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» со счётом 1:0.

«Ребята сделали всё, что могли. Это удивительная команда с потрясающими парнями. Мы старались изо всех сил. Я благодарю болельщиков за поддержку. В этом противостоянии ничего не решено. Мы не первая команда, которая проиграла дома 0:1. Бывали такие, которые потом проходили дальше, почему бы нам тоже не сделать это? У «Лейпцига» было больше ресурсов. Я же попытался сыграть с Лукасом Моурой и Бергвейном впереди, но это были очень уставшие игроки. Если вы хотите анализировать игру, то должны посмотреть на нашу ситуацию. Мы в очень сложной ситуации. Я очень горжусь игроками. Что меня беспокоит больше всего — это то, что эта ситуация продлится до конца сезона. Говоря о следующей игре с «Лейпцигом», я могу гарантировать: мы поедем туда, чтобы показать наш максимум», — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится 10 марта на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге.