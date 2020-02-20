Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гвардиола заявил о готовности остаться в «МС», если команду отправят во Вторую лигу Англии

Гвардиола заявил о готовности остаться в «МС», если команду отправят во Вторую лигу Англии
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал исключение команды из еврокубков на два года.

«Ещё ничего не закончено. Клуб считает наказание несправедливым. Я полностью доверяю своему клубу. Они объяснили мне причины этого. Мы будем сражаться, как мы сражаемся в каждой игре, и каждый день будем вместе до конца сезона. Надеемся, что в конце победит правда, и в следующем сезоне мы будем в Лиге чемпионов. Если меня не уволят, я останусь здесь на 100%. Останусь ли я, если команду переведут во Вторую лигу Англии? Почему я должен уйти? Независимо от того, что произойдет, я буду здесь и дальше», — приводит слова Гвардиолы BBC со ссылкой на Sky Sports.

УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах 2020/2021 и 2021/2022, а также оштрафовал на € 30 млн за финансовые махинации со спонсорскими контрактами. «Горожане» собираются обжаловать наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Манчестер Сити» за финансовые махинации могут лишить очков в АПЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020