Селадес о разгроме в игре с «Аталантой»: результат не соответствует тому, что было на поле

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой». Поединок состоялся в Милане, и завершился со счётом 4:1 в пользу номинальных хозяев. Единственный гол за «Валенсию» забил Денис Черышев, отличившись спустя 2 минуты после выхода на замену.

«Мы позволили им нанести слишком много ударов по воротам, но мы проиграли скорее из-за нашей расточительности, а не из-за тех подарков, которые мы преподнесли. Мы создали достаточно много моментов в каждом из таймов. Без преувеличения скажу, что мы могли забить три или четыре мяча. Это поражение сложно принять, но мы будем готовы к ответному матчу. Считаю, что нам не нужно совершать чудо, чтобы выиграть противостояние. Постараемся как можно лучше подготовиться к ответной игре. Мы сильно играем дома, перед своими болельщиками. Результат не соответствует тому, что было на поле», — приводит слова Селадеса официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала команды проведут в Валенсии. Встреча состоится 10 марта.