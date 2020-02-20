Казарцев: после увольнения Егорова писал ему: «Прошу прощения за все мои косяки»

Арбитр Василий Казарцев рассказал о переписке с бывшим главой Департамента судейства и инспектирования РФС Александром Егоровым после его отставки.
«Пытался ему звонить, но телефон он не взял. Переписывались по смс. По большому счёту, из-за наших ошибок этот снежный ком накопился. Его бывшая должность тяжкая: сегодня назначили, а завтра уже пошло недовольство. Егорову я написал: «Прошу прощения за все мои косяки». Он ответил: «Зла не держу», — сказал Казарцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.
Новым главой департамента судейства Российского футбольного союза стал бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи. Егоров, занимал эту должность с мая 2018 года. В ноябре прошлого года Егоров сообщил, что руководство РФС дало ему время до конца декабря на исправление ситуации с судейством в чемпионате России, однако в декабре он был отправлен в отставку.
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