Моуринью не может победить в Лиге чемпионов с 2014 года

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» принимал «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Таким образом, Жозе Моуринью не может победить в Лиге чемпионов с 2014 года. Последнюю победу в ЛЧ португальский специалист добыл в составе «Челси», когда обыграл «Пари Сен-Жермен» со счётом 2:0.

После этого Моуринью не выиграл ни одну из семи игр в Лиге чемпионов. Он провёл 4 матча с «Челси», два с «Манчестер Юнайтед» и одну с «Тоттенхэмом».

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится 10 марта на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге.

Расписание матчей Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».