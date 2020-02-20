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Моуринью не может победить в Лиге чемпионов с 2014 года

Моуринью не может победить в Лиге чемпионов с 2014 года
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» принимал «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Таким образом, Жозе Моуринью не может победить в Лиге чемпионов с 2014 года. Последнюю победу в ЛЧ португальский специалист добыл в составе «Челси», когда обыграл «Пари Сен-Жермен» со счётом 2:0.

После этого Моуринью не выиграл ни одну из семи игр в Лиге чемпионов. Он провёл 4 матча с «Челси», два с «Манчестер Юнайтед» и одну с «Тоттенхэмом».

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится 10 марта на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге.

Расписание матчей Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».

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