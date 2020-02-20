Месси высказался о победе «Атлетико» над «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу «Атлетико» в первом матче 1\8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0).

«Удивился ли я победе «Атлетико» в матче с «Ливерпулем»? Если честно нет. В день жеребьёвки в раздевалке мы говорили о том, что это будет равная борьба. «Атлетико» часто играет в Лиге чемпионов и очень силён в двухматчевых противостояниях, что они ещё раз показали. Думаю, что Симоне проделал великолепную работу. Год за годом команда обновляется, футболисты приходят и уходят, но клуб продолжает играть с идеей, когда игроки уверены в том, что делают», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Атлетико» состоится 11 марта. Игра начнётся в 23:00 мск.