Льорис — о поражении в матче с «Лейпцигом»: нужно сохранять оптимизм

Вратарь английского «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (0:1).
«Нужно сохранить оптимистичный настрой: мы хорошо играли в последние 20 минут матча, хотя и не смогли забить. Впереди ответный матч, и у нас остаются хорошие шансы. „РБ Лейпциг“ надо отдать должное, они высоко прессинговали и много двигались, но в концовке матча мы лучше контролировали мяч и могли сыграть лучше во множестве моментов.
Соперник показал, что в его составе много качественных футболистов. Нам надо сохранять позитив, не искать оправданий и бороться дальше", — приводит слова Льориса ВВС.
Ответный матч между «РБ Лейпциг» и «Тоттенхэмом» состоится 10 марта на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге.
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