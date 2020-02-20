Казарцев — о продажном судействе: раз Интерпол работает над проблемой, значит, она есть

Арбитр Василий Казарцев поделился мнением о коррупции в сфере футбольного судейства.
«Если все думают, что идёт судья по улице, а к нему подходит человек с серьёзным предложением и говорит: «О, знаю, что ты судья», то это бред. Могут действовать через друзей, которые давно не объявлялись, а потом вдруг начали тебе звонить и проявлять какой-то интерес. Наше дело — держать ухо востро.
Каждый судья дорожит своей репутацией. Зарабатывать авторитет начинаешь ещё на уровне города, и если футболисты видят человека, который уже там ведёт себя шаляй-валяй, отношение будет соответствующим. Одним сомнительным делом можно поставит крест на 20 или 30-летней карьере. Помню, бегал на уровне города, и ко мне подходили во время матча: «Слушай, ну мы же сегодня вечером с тобой встречаемся, а ты нас тут гоняешь. Ну мы же друзья!». Но доходило до того, что эти «друзья» получали красные карточки, а после матча со мной не разговаривали.
Хотя понимаю: раз Интерпол работают над этой проблемой, значит, она существует. Читал об этом, такие слухи ходят. Положа руку на сердце: может, мой путь трудный и тернистый, но совесть моя чиста. Поэтому вы, конечно, можете ко мне обратиться с этим вопросом, но...», — сказал Казарцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.
- 20 февраля 2020
-
12:02
-
11:55
-
11:22
-
11:22
-
11:15
-
11:00
-
10:54
-
10:49
-
10:19
-
10:14
-
10:00
-
09:49
-
09:46
-
09:30
-
09:26
-
09:26
-
09:00
-
09:00
-
08:11
-
07:58
-
05:32
-
04:30
-
03:52
-
03:26
-
02:26
-
02:02
-
01:49
-
01:38
-
01:24
-
00:54
-
00:54
-
00:33
-
00:22
-
00:15
- 19 февраля 2020
-
23:59