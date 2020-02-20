Нагельсман — о победе «РБ Лейпциг» над «Тоттенхэмом»: мы заслужили этот результат
Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:0).
«Мы заслужили эту победу. Мы очень хотели выиграть и воспользовались шансом. Для многих игроков нашей команды это был первый в жизни матч плей-офф Лиги чемпионов, а поддержка у „Тоттенхэма“ была очень мощной, но мы смогли с этим справиться. На ответный матч мы выйдем с такой же верой в себя, как сегодня», — цитирует Нагельсмана официальный сайт «РБ Лейпциг».
Ответный матч между «РБ Лейпциг» и «Тоттенхэмом» состоится 10 марта на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Немецкий клуб играет в плей-офф Лиги чемпионов впервые в своей истории.
Уинкс — о поражении «Тоттенхэма» в матче с «РБ Лейпциг": ещё ничего не потеряно
Читайте также
- 20 февраля 2020
-
09:00
-
09:00
-
08:11
-
07:58
-
05:32
-
04:30
-
03:52
-
03:26
-
02:26
-
02:02
-
01:49
-
01:38
-
01:24
-
00:54
-
00:54
-
00:33
-
00:22
-
00:15
- 19 февраля 2020
-
23:59
-
23:55
-
23:52
-
23:40
-
23:32
-
23:09
-
22:43
-
22:34
-
22:16
-
22:08
-
22:05
-
21:51
-
21:45
-
21:41
-
21:40
-
21:40
-
21:29
Партнерский контент