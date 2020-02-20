Нагельсман — о победе «РБ Лейпциг» над «Тоттенхэмом»: мы заслужили этот результат

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:0).

«Мы заслужили эту победу. Мы очень хотели выиграть и воспользовались шансом. Для многих игроков нашей команды это был первый в жизни матч плей-офф Лиги чемпионов, а поддержка у „Тоттенхэма“ была очень мощной, но мы смогли с этим справиться. На ответный матч мы выйдем с такой же верой в себя, как сегодня», — цитирует Нагельсмана официальный сайт «РБ Лейпциг».

Ответный матч между «РБ Лейпциг» и «Тоттенхэмом» состоится 10 марта на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Немецкий клуб играет в плей-офф Лиги чемпионов впервые в своей истории.