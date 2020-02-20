Вернер: интерес «Ливерпуля» — это повод для гордости

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер прокомментировал информацию об интересе к нему «Ливерпуля».
«Ливерпуль» — лучшая команда в мире на данный момент. И если вы слышите, что эта команда вами интересуется и вас с ней связывают, — это определённо повод для гордости. В клубе играет множество качественных игроков, и мне нужно многому учиться и улучшать свою игру каждый день, чтобы достичь такого уровня и играть в таком клубе», — приводит слова Вернера Daily Mail.
Ранее появилось информация, что «Ливерпуль» готов активировать опцию выкупа футболиста до конца апреля, чтобы заплатить «РБ Лейпциг» € 58 млн и сразу начать переговоры с форвардом.
Тимо Вернер выступает за «Лейпциг» с 2016 года. Контракт игрока с «быками» рассчитан до 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне немецкий нападающий забил 20 мячей и отдал 6 результативных передач в 22 матчах в Бундеслиге.
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